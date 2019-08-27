МВД Израиля: в 2019 году многократно вырос процент отказа туристам из Грузии

Министерство внутренних дел Израиля в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il предоставило сведения о туристах из России, Украины и Грузии, которым было отказано во въезде в 2019 году.

Согласно данным по состоянию на 31 июля, в 2019 году в Израиль прибыли 189.838 туристов из Российской Федерации. 3.560 из них было отказано во въезде на территорию Израиля. То есть отказ на границе составил 1,9%.

Данные по туристам из Украины были даны по состоянию на 26 августа: 88.073 прибывших, 4.063 не получили разрешения пересечь границу. Отказ – 4,6%.

Данные по туристам из Грузии (на 26 августа): 5.506 прибывших. 1.303 не получили разрешения пересечь границу Израиля. Отказ – 23,7%.

К сожалению, в МВД Израиля отказались дать уточненные сведения по туристам из России по состоянию на 26 августа и более подробные данные по туристам из других стран. Но полученная информация позволяет сравнить ситуацию в 2019 и 2018 годах по процентному соотношению отказов туристам из России, Украины и Грузии.

В 2018 году в Израиль прибыли примерно 326.000 туристов из России, 4.348 человек не прошли пограничный контроль и были депортированы; отказ – 1,3%. В том же году прибыли около 158.000 туристов из Украины, через границу не пропустили 7.730 человек; отказ – 4,9%. Из Грузии прибыли около 9.700 туристов, из которых 300 были депортированы на границе; отказ – 3,1%.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, в 2019 году процент отказа туристам из России и Украины изменился несущественно (немного возрос в случае россиян и немного снизился для украинцев), в то же время многократно вырос процент отказа в отношении туристов из Грузии. По всей видимости, это связано с тем, что в 2018 году очень многие гости из Грузии, заявляя о цели визита, вводили израильских пограничников в заблуждение. По данным МВД Израиля, в прошлом году 780 туристов из Грузии остались в стране нелегально, 400 попросили политическое убежище, 155 нашли супругов.

Напомним также, что летом этого года было объявлено о раскрытии деятельности преступной сети, помогавшей гражданам Грузии, прибывавшим в аэропорт имени Бен-Гуриона, нелегально попадать в Израиль в обход пограничного контроля. Сообщалось, что с 2017 года эта сеть помогла проникнуть в Израиль нескольким сотням нелегалов из Грузии.





