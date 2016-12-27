Кнессет продлил период работы биометрической базы данных в тестовом режиме

Во вторник, 27 декабря, совместная комиссия по законодательству и внутренним вопросам приняла решение продлить на два месяца срок действия пробного проекта создания базы биометрических данных. Комиссия также потребовала предоставить возможность стирать задним числом отпечатки пальцев из базы данных.

Восемь членов комиссии проголосовали за это предложение, а семь были против. Общественные организации. Протестующие против создания биометрической базы данных, призвали граждан не получать биометрические документы, по крайней мере, в ближайшие два месяца. По утверждению активистов, закон не предусматривает вноса отпечатков пальцев в базу данных.

30 ноября министр внутренних дел Арье Дери объявил, что к будущему году будет изданы биометрические удостоверения личности для каждого гражданина Израиля.

Министр внутренних дел заявил, что биометрическая база данных будет включать фотографию и отпечатки пальцев каждого гражданина, однако желающие получат право отказаться от внесения отпечатков пальцев в базу данных. В таком случае, документ будет действителен на протяжении не более пяти лет.