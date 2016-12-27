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В Израиле

Cybereason: тысячи веб-камер в Израиле имеют опасную уязвимость

время публикации: 19:01 | последнее обновление: 19:08 блог версия для печати фото
Cybereason: тысячи веб-камер в Израиле имеют опасную уязвимость

Специалисты компании Cybereason выявили серьезные нарушения в безопасности тысяч веб-камер, используемых в Израиле. По данным компании, около 30% веб-камер, которыми пользуются израильтяне, являются уязвимыми для хакерской атаки.

При этом специалисты компании Cybereason отмечают, что владельцы старых веб-камер могут не волноваться. Это предупреждение касается только нового поколения "умных видеокамер", продающихся на eBay, а также в крупных торговых сетях Израиля, пишет сайт Walla Tech.

Обнаруженная специалистами уязвимость позволяет использовать камеру для крупномасштабной хакерской атаки на инфраструктуру интернета. Подобная атака была осуществлена в октябре в США, когда в течение нескольких часов для пользователей из США и Европы были недоступны популярные сайты и сервисы, в том числе сервисы Twitter, Amazon, PayPal, онлайн-кинотеатр Netflix, у многих американцев вообще не было интернета.

Для этой атаки хакеры использовали миллионы подключенных к интернету устройств, на которые был загружен вредоносный код. Созданная таким образом "зомбиармия" осуществила DDoS-атаку на компанию Dyn, отвечающую за разрешение интернет-адресов.

Специалисты Cybereason отмечают, что уязвимость в программном обеспечении также позволяет хакеру удаленно включать и выключать камеру, получать с нее изображения без ведома ее хозяев.

Йоав Орот, глава отдела исследований компании Cybereason отмечает, что даже сложный пароль не всегда может защитить от атаки.

Специалисты Cybereason не публикуют список производителей, камеры которых имеют опасную уязвимость. Однако на сайте компании имеется инструмент, позволяющий пользователю самостоятельно проверить, насколько безопасна его веб-камера. Проверку можно осуществить по адресу: https://www.cybereason.com/ip-cameras/.



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