27 декабря 2016 г.
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В Израиле

Побит "декабрьский рекорд" потребления электроэнергии

время публикации: 19:25 | последнее обновление: 19:25 блог версия для печати

Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") сообщила о рекордном потреблении электроэнергии в декабре. В 18:30 потребление мощности в энергосистеме Израиля достигло 12.045 МВт.

Предыдущий рекорд был установлен в июне 2013 года, когда потребление энергии достигло 11.635 МВт. Абсолютный рекорд был установлен летом 2015 года, когда потребляемая мощность составила 12.905 МВт.

Высокое потребление электроэнергии объясняется, прежде всего, включением кондиционеров и обогревателей по всей стране в связи с похолоданием.

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