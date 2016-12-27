Побит "декабрьский рекорд" потребления электроэнергии

Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") сообщила о рекордном потреблении электроэнергии в декабре. В 18:30 потребление мощности в энергосистеме Израиля достигло 12.045 МВт.

Предыдущий рекорд был установлен в июне 2013 года, когда потребление энергии достигло 11.635 МВт. Абсолютный рекорд был установлен летом 2015 года, когда потребляемая мощность составила 12.905 МВт.

Высокое потребление электроэнергии объясняется, прежде всего, включением кондиционеров и обогревателей по всей стране в связи с похолоданием.