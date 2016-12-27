2-й канал ИТВ: причиной пожара на нефтекомбинате в Хайфе стал "человеческий фактор"

2-й канал израильского телевидения сообщил, что следователь пожарной службы Прибрежного округа закончил расследование причин пожара на Нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе.

В его отчете указывается, что в ходе работ, проводившихся на предприятии, его работниками была допущена ошибка, которая привела к возгоранию. В ответе делается однозначный вывод, что причиной пожара является "человеческий фактор", а не техническая неисправность.

Накануне министерство экологии сформировало собственную комиссию для расследования причин пожара. Ее возглавил начальник "зеленой полиции". В нее также вошли представители министерства, пожарной службы и независимые эксперты.