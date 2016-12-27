27 декабря 2016 г.
последняя новость: 20:57
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:12 2-й канал ИТВ: причиной пожара на нефтекомбинате в Хайфе стал "человеческий фактор"
19:47 28 декабря будут опубликованы материалы "Дела пропавших йеменских детей"
19:25 Побит "декабрьский рекорд" потребления электроэнергии
19:18 Из-за сообщения о конверте с белым порошком блокирован поселок Кфар-Врадим
19:01 Cybereason: тысячи веб-камер в Израиле имеют опасную уязвимость
18:18 В Хайфе автомобиль сбил пешехода
17:28 Суд разрешил перевести Меира Абарджиля под домашний арест
16:59 Минобороны хочет построить общежитие для демобилизованных солдат-одиночек
16:47 Баселю Ратасу, помещенному под домашний арест, разрешено голосовать в Кнессете
16:32 Замдиректора King Store в Беэр-Шеве вместе с коллегами готовил теракты в Негеве
В Израиле

2-й канал ИТВ: причиной пожара на нефтекомбинате в Хайфе стал "человеческий фактор"

время публикации: 20:12 | последнее обновление: 20:12 блог версия для печати фото
2-й канал ИТВ: причиной пожара на нефтекомбинате в Хайфе стал "человеческий фактор"

2-й канал израильского телевидения сообщил, что следователь пожарной службы Прибрежного округа закончил расследование причин пожара на Нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе.

В его отчете указывается, что в ходе работ, проводившихся на предприятии, его работниками была допущена ошибка, которая привела к возгоранию. В ответе делается однозначный вывод, что причиной пожара является "человеческий фактор", а не техническая неисправность.

Накануне министерство экологии сформировало собственную комиссию для расследования причин пожара. Ее возглавил начальник "зеленой полиции". В нее также вошли представители министерства, пожарной службы и независимые эксперты.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2016 г.
Сформирована комиссия для расследования пожара на нефтеперерабатывающем заводе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2016 г.
Пожарные завершили операцию по борьбе с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Министерство экологии разрешило жителям Хайфы и ее пригородов выходить на улицу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе привел к загрязнению воздуха в районе Хайфы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
На территории хайфского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул сильный пожар







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 27 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016