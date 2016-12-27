Минобороны хочет построить общежитие для демобилизованных солдат-одиночек

В соответствии с указанием министра обороны Авигдора Либермана, гендиректор оборонного ведомства генерал-майор запаса Уди Адам распорядился проверить возможность постройки общежития для солдат-одиночек, завершивших свою армейскую службу. Общежитие будет предоставляться солдатам-одиночкам на срок до года с момента демобилизации.

Данное распоряжение является еще одним шагом в ряду мер, призванных помочь солдатам-одиночкам, закончившим срочную службу. Помимо прочего, речь идет о предоставлении места в общежитии "Агуда ле-маан ха-хаяль" (сроком до 6 месяцев), о финансовой поддержке во время учебы на подготовительных академических программах ("мехинот кдам академиет"), о полном субсидирование обучения в академических учреждениях, об оплате профессиональных курсов и курсов повышения квалификации, а также о консультациях по вопросам учебы и трудоустройства и пр. В дополнение к этому внесены поправки в закон о демобилизованных солдатах, что позволит предоставить солдатам-одиночкам финансовую помощь в размере до 1000 шекелей в месяц на съем жилья из специально созданного фонда.

Пресс-служба министерства обороны отмечает, что за 4 года, с 2011 по 2015 год, финансовая помощь, предоставленная министерством обороны демобилизованным солдатам-одиночкам, составила 70 миллионов шекелей.