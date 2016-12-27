27 декабря 2016 г.
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В Израиле

Замдиректора King Store в Беэр-Шеве вместе с коллегами готовил теракты в Негеве

время публикации: 16:32 | последнее обновление: 16:50 блог версия для печати фото
King Store
Во время обыска у подозреваемых был конфискован самодельный автоматический пистолет, а также несколько пультов для приведения в действие взрывных устройств
Во время обыска у подозреваемых был конфискован самодельный автоматический пистолет, а также несколько пультов для приведения в действие взрывных устройств

Во вторник, 27 декабря, была разрешена к публикации информация о раскрытии террористической ячейки, готовящей теракты против военнослужащих ЦАХАЛа в Негеве.

В ходе операции, проводившейся в прошлом месяце сотрудниками Службы общей безопасности (ШАБАК) совместно с полицией, были задержаны шесть израильских арабов. Двое из задержанных занимали руководящие должности в торговой сети King Store, принадлежащей израильским арабам.

По данным следствия, лидером террористической группировки был 37-летний заместитель директора магазина King Store в Беэр-Шеве Мухаммад Масри, который вынашивал план отомстить за то, что Северное крыло "Исламского движения" было объявлено в Израиле вне закона.

Вместе со своим подчиненным 26-летним Абдуллой Абу-Аишем Мухаммад Масри посетил Димону и Арад в поисках целей для теракта. Они также собирали информацию о базе ВВС Неватим в Негеве. Целью их атаки должны были стать израильские военнослужащие.

Во время обыска у подозреваемых был конфискован самодельный автоматический пистолет, а также несколько пультов для приведения в действие взрывных устройств.

Пресс-служба полиции сообщает, что Мухаммад Масри имеет судимость за террористическую деятельность. В 2001 году он был приговорен к 12-летнему тюремному заключению за причастность к теракту в зале торжеств в Герцлии. В 2013 году он вышел на свободу. В следственных органах полагают, что во время отбывания наказания Мухаммад Масри завязал связи с боевиками ХАМАС в секторе Газы, а также в Иудее и Самарии. После освобождение он присоединился к Северному крылу "Исламского движения".

В рамках расследования деятельности террористической сети также был задержан заместитель директора торговой сети King Store в Калансуа. Он также состоит в "Исламском движении" и имеет судимость за террористическую деятельность.

В рамках расследования этого дела также задержаны двое жителей Сегев Шалом и житель одного из бедуинских поселков в Негеве.



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