27 декабря 2016 г.
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В Израиле

Суд разрешил перевести Меира Абарджиля под домашний арест

время публикации: 17:28 | последнее обновление: 17:28 блог версия для печати фото
Суд разрешил перевести Меира Абарджиля под домашний арест

Окружной суд Тель-Авива распорядился поместить под домашний арест Меира Абарджиля, брата криминального авторитета Ицхака Абарджиля, являющегося ключевым подозреваемым в "деле 512".

Согласно решению суда, Меир Абарджиль должен носить электронный браслет, позволяющий полиции отслеживать его местонахождение, а также внести денежный залог.

Суд согласился отложить выполнение этого решения до 29 декабря, чтобы дать возможность прокуратуре подать апелляцию в Верховный суд.

В июне 2015 года Меиру Абарджилю были предъявлены обвинения в причастности к убийству, покушении на убийство, контрабанде наркотиков.

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