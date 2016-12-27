Суд разрешил перевести Меира Абарджиля под домашний арест

Окружной суд Тель-Авива распорядился поместить под домашний арест Меира Абарджиля, брата криминального авторитета Ицхака Абарджиля, являющегося ключевым подозреваемым в "деле 512".

Согласно решению суда, Меир Абарджиль должен носить электронный браслет, позволяющий полиции отслеживать его местонахождение, а также внести денежный залог.

Суд согласился отложить выполнение этого решения до 29 декабря, чтобы дать возможность прокуратуре подать апелляцию в Верховный суд.

В июне 2015 года Меиру Абарджилю были предъявлены обвинения в причастности к убийству, покушении на убийство, контрабанде наркотиков.