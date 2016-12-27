Прогноз погоды на 27 декабря: холодно, шторм, дожди на севере и в центре, снегопад на Голанах

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 27 декабря, будет облачно. Температура воздуха ниже, чем вчера, и ниже среднесезонной. Дожди в северных и центральных районах (до Негева) – утром и днем сильнее, чем вечером. Возможны затопления в низинах. Снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря. Пыльная буря на юге.

В Иерусалиме – 4-7 градусов, в Тель-Авиве – 9-13, в Хайфе – 6-11, в Эйлате – 8-18. В Беэр-Шеве – 7-14, в Мицпе-Рамоне – 4-10, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне – 11-14, в Ариэле – 4-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-12, на Голанских высотах – 4-8.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 250-700 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 25 км/ч).

В среду ожидается переменная облачность, небольшое повышение температуры. В четверг-пятницу сохранится холодная погода, временами возможны дожди на севере и на побережье Средиземного моря.