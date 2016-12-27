27 декабря 2016 г.
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Предъявлено обвинение полицейскому, задержанному за разглашение секретных сведений

время публикации: 14:38 | последнее обновление: 14:38 блог версия для печати фото
Предъявлено обвинение полицейскому, задержанному за разглашение секретных сведений

Во вторник, 27 декабря, было предъявлено обвинительное заключение Денису Коробкову, служившему в секретном подразделении центрального отдела полиции.

Он обвиняется во вступлении в сговор, получении взятки, создании помех ходу следствия, нарушении общественного доверия, нарушении тайны частного лица и иных правонарушениях.

Согласно тексту обвинительного заключения, Коробков, оказавшийся в сложном материальном положении передавал секретные подробности расследования лицу, являвшемуся объектом следствия, требуя за это взятку.

Отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими попросил суд продлить срок содержания Коробкова под стражей до окончания суда.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.
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