Пожар в Нацерете, погиб мужчина

В ночь на вторник, 27 декабря, в жилом доме в Нацерете вспыхнул пожар. По сообщению радиостанции "Решет Бет", в результате пожара погиб мужчина примерно 30 лет, двое детей получили повреждения. Двухлетний ребенок, находящийся в тяжелом состоянии, доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Состояние еще одного пострадавшего - трехлетнего мальчика - оценивается медиками как средней степени тяжести до легкого. Он доставлен в Английскую больницу в Нацерете.

Пожарные осматривают дом в поисках дополнительных пострадавших.

К настоящему моменту причины пожара неизвестны.