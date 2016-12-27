27 декабря 2016 г.
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В Израиле

Пожар в Нацерете, погиб мужчина

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:09 блог версия для печати фото
Пожар в Нацерете, погиб мужчина

В ночь на вторник, 27 декабря, в жилом доме в Нацерете вспыхнул пожар. По сообщению радиостанции "Решет Бет", в результате пожара погиб мужчина примерно 30 лет, двое детей получили повреждения. Двухлетний ребенок, находящийся в тяжелом состоянии, доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Состояние еще одного пострадавшего - трехлетнего мальчика - оценивается медиками как средней степени тяжести до легкого. Он доставлен в Английскую больницу в Нацерете.

Пожарные осматривают дом в поисках дополнительных пострадавших.

К настоящему моменту причины пожара неизвестны.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.
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