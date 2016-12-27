Баселю Ратасу, помещенному под домашний арест, разрешено голосовать в Кнессете

Судья мирового суда Ришон ле-Циона Менахем Мизрахи удовлетворил просьбу полиции о помещении депутата Кнессета Баселя Ратаса под домашний арест.

В то время, как полиция просила о 45-ти днях домашнего ареста, судья Менахем Мизрахи постановил, что депутат проведет под домашним арестом десять дней. При этом от Баселя Ратаса потребовалось внести залог в размере 50 тысяч шекелей.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что полиция не возражала против того, чтобы Басель Ратас участвовал в голосованиях в Кнессете. Однако до парламента его должен сопровождать кто-то из поручителей.

Пресс-служба полиции сообщила, что суд продлил на три дня срок задержания 52-летнего жителя районного совета Земер, который, согласно данным следствия, через Ратаса передавал телефоны заключенным.