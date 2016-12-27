Задержан предполагаемый сообщник Баселя Ратаса

Утром во вторник, 27 декабря, сотрудники центрального отдела полиции Израиля задержали дополнительного подозреваемого по делу депутата Баселя Ратаса, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

Согласно опубликованной информации, 52-летний задержанный, житель районного совета Земер, подозревается в том, что передавал мобильные телефоны Баселю Ратасу, а тот проносил их в тюрьму для заключенных террористов.

Позднее полиция примет решение, просить ли о продлении срока содержания задержанного под стражей. Сайт NRG сообщает подробности о личности задержанного.

Напомним, что накануне суд продлил арест Баселя Ратаса на сутки. В ходе заседания судья заявил, что против депутата собраны очень серьезные улики.



