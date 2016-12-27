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В Израиле

Курсанткам, ночевавшим в палатках, запретили включать обогрев из опасения нарушить святость субботы

время публикации: 07:14 | последнее обновление: 07:41 блог версия для печати фото
Курсанткам, ночевавшим в палатках, запретили включать обогрев из опасения нарушить святость субботы

60 девушек, проходящих курс молодого бойца на базе "Цеэлим" на юге страны, были вынуждены провести субботу в палатках без обогрева из-за запрета командиров включать обогреватели из опасения нарушить святость субботы.

Как сообщает Второй канал ИТВ, в условиях сильных дождей и холодного ветра курсантки попросили разрешения включить установленные в палатках обогреватели. Получив отказ, они попросили разрешения сдвинуть кровати, чтобы было легче сохранять тепло, однако и в данном случае получили отказ.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что девушкам было предложено переночевать в одном из кондиционированных классов, однако, по данным телеканала, предложение было сделано в другой день, когда обогреватели были неисправны, и не было связано с субботней ситуацией.

Напомним, что на минувшей неделе 10 курсанток курсов командиров отделений, находившихся на базе "Цур" возле Иерихона, были доставлены в больницу "Сорока" с диагнозом переохлаждение.



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