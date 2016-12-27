27 декабря 2016 г.
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В лесах Израиля установлено множество "синичников" для борьбы с гусеницами соснового шелкопряда

время публикации: 07:37 | последнее обновление: 07:37 блог версия для печати фото
В лесах Израиля установлено множество "синичников" для борьбы с гусеницами соснового шелкопряда
В лесах Израиля установлено множество "синичников" для борьбы с гусеницами соснового шелкопряда
В лесах Израиля установлено множество "синичников" для борьбы с гусеницами соснового шелкопряда
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В лесах Средиземноморской полосы и Иудейской низменности, в рамках проекта "Афим аль а-яар" Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ) построено множество скворечников, вернее "синичников" – маленьких деревянных домиков с надписью "яргези" (так зовется синица обыкновенная на иврите).

Цель проекта: привлечение насекомоядных певчих птиц для борьбы с короедами-вредителями без побочных эффектов для природы, поясняют в пресс-службе фонда.

В последние годы в лесах Средиземноморской полосы и Иудейской низменности появилось много гусениц соснового походного шелкопряда, которые не только пожирают зеленые листья и побеги, но и оставляют за собой ядовитую слизь, вредоносную для растений и даже опасную для человека.

К строительству скворечников были привлечены местные жители, которые участвуют в различных проектах общинных лесов в Израиле. Так жители Рош а-Айна изготовили и развесили более ста скворечников. Позднее к ним присоединились жители Кидрона, Шаалвим, Месилат-Цион, окрестностей парка Британия и леса Бен-Шемен, Кфар-Мордехай, жители районного совета Матэ-Йегуда.

Ярон Чарка, главный орнитолог ЕНФ-ККЛ, говорит по этому поводу: "Синицы едят семена и насекомых. Личинки соснового походного шелкопряда и других вредителей для этих птичек – прекрасное лакомство. Эти маленькие птички – прекрасный биологический инсектицид. Но для гнезд им нужны скворечники. Мы делаем в них маленькие входные отверстия – 29 мм, чтобы их не могли занять более крупные птицы. Мы даже обили отверстия металлом, чтобы крупные птицы не смогли их расширить".

Практически все скворечники, к всеобщему удивлению, были заселены синицами, кроме, пожалуй, леса Шохам. Птицы нанесли в свои новые дома стебельки трав и листочки, чтобы сделать мягкую подстилку. В некоторых уже появились кладки яиц. Но не только синицы решили воспользоваться "социальным жильем" – в одном скворечнике обосновались шмели-медоносы, еще один заняли дикие осы.

Заселение лесов певчими птицами – это долгий процесс, занимающий не один год. Лишь через несколько лет можно будет делать первые выводы об успешности проекта "Афим аль а-яар" и проверять, снизилась ли количество вредителей в лесах Средиземноморской полосы и Иудейской низменности.

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