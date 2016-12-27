Зимняя погода в Израиле накануне Нового года

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, до начала января 2017 года будет холодно, временами ожидаются дожди на севере и в центре. Синоптики прогнозируют, что дождей почти не будет в среду и пятницу (28 и 30 декабря), в другие дни до конца этого года ожидаются интенсивные осадки.

Снегопады на Хермоне и на некоторых других вершинах Голанских высот прогнозируются до 31 декабря включительно, с перерывами. 27 декабря горный курорт Хермон закрыт для туристов из-за погодных условий. Возможно, курорт откроют в среду, но потом его вновь могут закрыть из-за снегопадов.

На побережье Средиземного моря штормовая погода, сильный ветер. Высота волн во вторник будет достигать 5-7 метров.

По данным сайта meteo-tech.co.il, температура воздуха до наступления Нового года будет немного ниже среднесезонной: 4-10 градусов в Иерусалиме, 10-16 – в Тель-Авиве, 9-15 – в Хайфе, 6-16 – в Беэр-Шеве, 8-21 – в Эйлате, от -3 до 3 градусов тепла на вершине горы Хермон.

Сайт meteo-tech.co.il публикует на 1-2 января такой прогноз: без осадков, прохладно, переменная облачность. Судя по прогнозу, в эти дни должен быть открыт для катания горный курорт Хермон.

Однако сайт Pogoda.co.il пишет о высокой вероятности дождей на севере и в центре страны 1-2 января. При этом прогнозируется солнечная погода 3-5 января.

Более точный "новогодний" прогноз в ближайшие дни опубликует государственная метеослужба Израиля.