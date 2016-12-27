В Иерусалиме открыла международная конференция преподавателей истории Холокоста

26 декабря в Международной школе изучения Холокоста при мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" открылась первая международная конференция профессионалов еврейского образования по теме: "Холокост и еврейское самосознание: проблемы и задачи еврейского образования".

В конференции принимают участие представители более четверти всех еврейских школ всего мира, примерно 40 из них - из стран бывшего СССР. Конференция позволит им ознакомиться с исследованиями и рекомендациями экспертов "Яд ва-Шем" по преподаванию Холокоста в современной школе.

Более 40 таких экспертов будут участвовать в работе конференции, в том числе глава Яд Вашем Авнер Шалев, директор Школы изучения Холокоста и центра документации Шуламит Имбер, заведующий архивом "Яд ва-Шем" Хаим Гертнер, историк Иегуда Бауэр и многие другие. На конференции выступят министр просвещения и связей с диаспорой Нафтали Бенет и глава Еврейского агентства ("Сохнут") Натан Щаранский, бывший главный раввин Великобритании лорд Джонатан Сакс и бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер.

Поскольку конференция проходит в дни Хануки, каждый вечер участники зажгут праздничные свечи в одном из ханукальных светильников, уцелевших в Холокосте и хранящихся в коллекциях "Яд ва-Шем". Председатель Совета "Яд ва-Шем", сам переживший Холокост, раввин Исраэль Меир Лау проведет первую такую церемонию на открытии конференции завтра, 26 декабря. Как отметил Илья Салита - президент и генеральный директор благотворительного фонда "Генезис", осуществляющего долговременное партнерство с "Яд ва-Шем" в изучении, увековечении и распространении знаний о Холокосте на территории СССР, "эта конференция продолжит устоявшуюся традицию научных и практических обменов между учеными и преподавателями со всего мира, что чрезвычайно важно для изучения истории Холокоста будущими поколениями".

Дорит Голендер, вице-президентом фонда "Генезис" по развитию внешних связей заявила: "Фонд "Генезис" верит, что эта конференция внесет новый ценный вклад в достижение нашей общей цели – нести в будущее свет памяти о шести миллионах и о преступлениях их убийц, сделать так, чтобы каждое новое поколение получило возможность открыть для себя эту ужасную, эту героическую страницу истории нашего народа".