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В Израиле

28 декабря будут опубликованы материалы "Дела пропавших йеменских детей"

время публикации: 19:47 | последнее обновление: 19:47 блог версия для печати фото
Лагерь для новых репатриантов. Израиль, 1949 год

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что в среду, 28 декабря, будут опубликованы документы специальной комиссии, занимавшейся расследованием судеб пропавших йеменских, восточных и балканских детей.

Документы будут выложены в общий доступ в интернете.

О публикации документов планируется сообщить на специальной церемонии в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Трагические события произошли в 1948-1950 годах, когда в Израиль приехали около 50 тысяч йеменских евреев. Репатриантов расселяли в палаточных лагерях или в так называемых "маабарот" (временных поселках). Йеменские семьи в основном были многодетными, и тысячи приехавших в Израиль детей были очень слабы и страдали многочисленными заболеваниями, в основном болезнями пищевода. В то время в Израиле свирепствовала эпидемия полиомиелита. Поскольку полиомиелит – инфекционное заболевание, при малейшем подозрении детей изолировали и отправляли в изоляторы и в больницы. Зачастую – без каких-либо сопроводительных документов. После этого родителям часто сообщали, что их ребенок умер и его уже похоронили. Большинство родителей не присутствовали на похоронах и не получали свидетельства о смерти. Как выяснилось позже, многие дети действительно умирали в больницах, однако практически никто не занимался поисками семей выживших "безымянных" детей, и их переводили в санатории общества ВИЦО, где отдавали на усыновление.

Таким образом, согласно официальной версии, в первые годы основания государства Израиль пропали свыше тысячи детей, в основном младенцы восточного происхождения. Две трети этих детей – выходцы из йеменских семей.

В июне 2016 года сайт NEWSru.co.il опубликовал материал, посвященный "Делу йеменских детей".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2016 г.
Трагедия йеменской алии: 70 лет спустя судьбы тысяч пропавших детей неизвестны







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