Беннет продвигает законопроект, блокирующий доступ в школы для активистов "Шоврим штика"

Министр просвещения Нафтали Беннет продвигает законопроект, запрещающий организациям, "наносящим ущерб Армии обороны Израиля", выступать в школах. Согласно опубликованной информации, закон был подан депутатами Шули Муалем и Бецалелем Смотричем (оба "Байт Иегуди"), однако под ним подписаны депутаты от фракций "Ликуд", "Кулану", НДИ, ШАС и "Еш Атид", в том числе лидер этой партии Яир Лапид.

Инициатива законопроекта появилась в тот момент, когда выяснилось, что представители леворадикальной организации "Шоврим штика" продолжают выступать перед школьниками несмотря на прямой запрет, изданный генеральным директором министерства просвещения.

В тексте законопроекта говорится о том, что министр просвещения получит право запрещать проведения мероприятий в стенах учебного заведения лицам и организациям, не являющимся частью образовательной системы. Запрет может быть наложен в том случае, "если характер мероприятия подрывает основы системы просвещения или наносит ущерб солдатам ЦАХАЛа, являющимся консенсусом в израильском обществе".

Этот законопроект вызвал резкую критику среди депутатов левых фракций. Глава МЕРЕЦ Заава Гальон заявила: "Вред армии причиняют Беннет и его друзья-поселенцы, которые практикуют маккартизм и зажимание ртов. "Шоврим штика" – это патриотическая организация, помогающая армии хранить этику и мораль".