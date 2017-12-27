На площади Рабина в Тель-Авиве возвели рекордный "Lego Tower". ФОТО

На площади Рабина в Тель-Авиве завершены работы по возведению "Лего-башни" ("Lego Tower"), с целью установления нового мирового рекорда, который должен быть внесен к Книгу рекордов Гиннесса.

Высота башни из блоков Lego составила 36 метров. На ее возведение ушло более полумиллиона блоков.

"Лего-Башня" в Тель-Авиве имеет и другое название: "Башня Омера". Ее возводят в память о 8-летнем Омере Сайеге, умершем от раковой опухоли головного мозга, который очень любил собирать конструкции из Lego.

Официальное открытие башни состоялось 27 декабря, в 16:00.

В мэрии Тель-Авива редакции NEWSru.co.il сообщили, что "Башня Омера" – проект муниципалитета. Он стал возможным благодаря участию тысяч тель-авивцев. Инициаторами выступили родители Омера, а также его бывшие учителя. Первая попытка была предпринята год назад, но она оказалась неудачной. В муниципалитете подчеркивают, что на этот раз было решено мобилизовать все силы города: светских и религиозных, ЛГБТ-активистов, молодежные организации и объединения пожилых людей, евреев и арабов, полицию и бизнесменов. В создании блоков для башни участвовали школьники, учившиеся вместе с Омером. Трудились 26 команд, каждая из которых отвечала за свою часть башни.

Фрагменты башни складываются в различные тематические рисунки, некоторые из них представляют собой национальную символику. Несколько неожиданно, например, выглядит наличие флага Ливана на башне в Тель-Авиве, так как формально Ливан и Израиль считают друг друга враждебными государствами.

Отметим, что "Lego Tower" уже возводили в Тель-Авиве. Это произошло в мае 1990 года. Тогда высота башни была немногим более 18 метров.

По сведениям сайта RecordHolders, первую "Лего-башню" рекордной высоты возвели в Великобритании в 1980 году. Рекорд продержался пять лет и был побит самими британцами. В 1988-м новый рекорд установили итальянцы – в Милане, и с тех пор рекорды высоты "Lego Tower" побивали каждый год, а зачастую и несколько раз в год.

Последний рекорд принадлежит немцам. В июне 2016 года в Legoland Günzburg была построена "Лего-башня" высотой 35,47 метров.





