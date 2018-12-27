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27 декабря 2018 г.
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В ожидании решения юридического советника Нетаниягу планирует будущую коалицию

время публикации: 08:00 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Авихай Мандельблит
В ожидании решения юридического советника Нетаниягу планирует будущую коалицию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не намерен уходить в отставку, если юридический советник правительства Авихай Мандельблит решит предъявить ему обвинения.

Как сообщает в четверг, 27 декабря, газета "Исраэль а-Йом", в беседах с приближенными Нетаниягу заявил, что, по его мнению, Мандельблит не станет объявлять во время предвыборной кампании о предъявлении обвинения премьер-министру. Однако, как сообщает "Исраэль а-Йом", если обвинение будет подано и останется в силе после слушания, Нетаниягу планирует вести юридическую борьбу, оставаясь в кресле премьер-министра.

Согласно действующему законодательству, премьер-министр не должен уходить в отставку до оглашения окончательного вердикта суда. Очевидно, что в случае подачи обвинения будет подан иск в БАГАЦ с требованием обязать премьера сложить с себя полномочия. В окружении Нетаниягу подчеркивают, что уход в отставку до суда, когда речь идет о главе правительства, – это необратимый шаг, который может привести к смене власти в стране.

Намерение удержаться на своем посту в случае подачи обвинения будет одним из главных мотивов премьер-министра при формировании коалиции в случае победы на выборах. Одним из главных условий присоединения к ней будет готовность партнеров оставаться в правительстве в случае подачи обвинения против Нетаниягу.

Ультраортодоксальные партии дадут свое согласие, партия "Наш дом Израиль" также не станет выходить из правительства на фоне обвинительного заключения. В день объявления досрочных выборов Авигдор Либерман огласил условия присоединения к будущей коалиции: сохранение закона о призыве в его нынешнем виде и соглашение по поводу политики в сфере безопасности.

Лидеры партии "Байт Иегуди" никогда не заявляли о том, как поступят в случае предъявления обвинения Нетаниягу. В окружении Нафтали Беннета говорят, что все будет зависеть от того, какие правонарушения будут инкриминироваться главе правительства. Предполагается, что "Байт Иегуди" не станет разрушать коалицию, но и не окажет поддержки Нетаниягу.

Ультраортодоксы, НДИ и "Байт Иегуди" являются основой, на которую может рассчитывать Биньямин Нетаниягу. В то же время, это заметно ослабляет его позиции при коалиционных переговорах, так как, нуждаясь в надежных партнерах, он будет вынужден соглашаться на их политические и идеологические требования.

Блока "Ликуд", НДИ, "Байт Иегуди", "Яадут а-Тора", ШАС может оказаться недостаточно для формирования стабильной коалиции. Главе правительства придется убеждать дополнительные партии присоединиться к его правительству. Глава "Кулану" Моше Кахлон уже заявил, что в случае предъявления обвинения Нетаниягу будет обязан покинуть свой пост. Орли Леви-Абукасис, возглавляющая новую партию "Гешер", заявила, что не присоединится к коалиции, которую возглавляет премьер-министр, обвиняемый в уголовных правонарушениях. О том же заявил лидер "Еш Атид" Яир Лапид. Лидер "Сионистского лагеря" Ави Габай обязался ни при каких условиях не входить в правительство Нетаниягу.

Неясно как поведут себя и депутаты от "Ликуда" в случае подачи обвинения премьер-министру. "Очень может быть что мы победим на выборах, сформируем правительство, а через несколько месяцев все придется начинать сначала, но уже новому главе "Ликуда"", – сказал в день объявления досрочных выборов один из активистов правящей партии.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2018 г.
Нетаниягу отказался переносить голосование по роспуску Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2018 г.
Ynet: Мандельблит не опубликует решение по делам Нетаниягу до выборов





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Четверг, 27 декабря 2018 г.
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