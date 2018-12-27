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В Израиле

В Рамле застрелена мать троих детей

время публикации: 27 декабря 2018 г., 18:27 | последнее обновление: 27 декабря 2018 г., 21:31 блог версия для печати фото
В Рамле застрелена мать троих детей
В Рамле застрелена мать троих детей
В Рамле застрелена мать троих детей

Вечером в четверг, 27 декабря, в больницу "Асаф а-Рофе" в Црифине была доставлена 29-летняя женщина с пулевым ранением головы.

Врачам больницы не удалось спасти пострадавшую, и она скончалась, не приходя в сознание, на операционном столе.

Позднее стало известно, что убитая - 29-летняя Шаадия Наиф Исауи-Мусарати, мать троих детей.

Полиция сообщает, что женщина была ранена неизвестным мужчиной в Рамле, когда садилась в свой автомобиль на углу улиц Хана Сенеш и Эйнштейн, где располагался ее дом.

Сообщается, что когда медики МАДА оказывали женщине первую помощь, ее родственники устроили беспорядки, вынудив полицейских вмешаться.

Проводится расследование.

Исауи-Мусарати стала 27-й женщиной, убитой в Израиле с начала года. Большинство погибших женщин являлись представительницами арабского сектора.

Напомним, что 15 декабря в Лоде на улице Песах Лев, были найдены убитыми мужчина и женщина (оба – в возрасте примерно сорока лет). По предварительным данным, они были застрелены, когда находились в своей машине.

11 декабря в Акко была убита 30-летняя Айман Ахмад Ауад. На ее теле были обнаружены множественные ножевые ранения, а ее горло перерезано. По подозрению в убийстве был задержан ее муж.

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