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В Израиле

Уволен генеральный директор министерства по делам алии и интеграции Алекс Кушнир

время публикации: 09:59 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
Алекс Кушнир и Ярив Левин
Авигдор Либерман и Софа Ландвер
Уволен генеральный директор министерства по делам алии и интеграции Алекс Кушнир

Сразу после вступления Ярива Левина в должность исполняющего обязанности министра по делам алии и интеграции был уволен генеральный директор министерства Алекс Кушнир. Эту информацию редакции NEWSru.co.il подтвердили официальные источники в министерстве.

Причина увольнения не называется.

Как отмечают в партии "Наш дом Израиль", увольнение Кушнира было первым решением Левина после вступления в должность и.о. министра алии и интеграции. Напомним, что Ярив Левин ("Ликуд") также является министром туризма и министром по связям правительства и Кнессета.

Место Кушнира займет Хавив Кацав, занимавший ранее должность заместителя генерального директора и отвечавший за кадровый отдел министерства. Источники отмечают, что он работает в министерстве более 40 лет.

Алекс Кушнир работал в должности гендиректора министерства алии и интеграции с июля 2016 года. Его кандидатура была внесена министром Софой Ландвер (НДИ). Ранее Кушнир занимал различные управленческие должности в частном секторе, а также был представителем организации "Джойнт" в республике Беларусь. До того Алекс Кушнир был сотрудником общей службы безопасности (ШАБАК).

В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il Алекс Кушнир заявил, что 26 декабря он встретился в Кнессете с Яривом Левином, и тот сообщил ему об увольнении. "Его не интересовало ничто, связанное с деятельностью министерства, он сказал лишь, что я не из "Ликуда", как он выразился, "не его", и поэтому должен покинуть свою должность. При этом он успел побывать в Нацрат-Илите, встретиться с репатриантами и пообещать им улучшить работу министерства", – сказал Алекс Кушнир. Наш собеседник добавил, что Ярив Левин останется на посту до середины февраля, так как назначение на должность исполняющего обязанности действительно не более трех месяцев с момента увольнения постоянного министра. "Он будет семь недель на этом посту, и решает сменить генерального директора. Глава его штаба встречалась с моими заместителями. Ее интересовало одно: что может создать политические проблемы министру", – заявил Кушнир.



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СМИ: Ярив Левин станет исполняющим обязанности министра алии и интеграции
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Утверждено назначение Алекса Кушнира на должность гендиректора министерства алии и абсорбции





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