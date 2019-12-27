Победа Нетаниягу, оптимизм Саара и начало предвыборной кампании. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Исход праймериз на пост главы "Ликуда" стал очевиден в рекордно короткие сроки. В 23:00 закрылись избирательные участки, и уже примерно через 20 минут, после получения итогов на нескольких избирательных участках все стало ясно. Через час и десять минут после завершения голосования Биньямин Нетаниягу объявил о своей победе. Он назвал ее грандиозной, поблагодарил членов "Ликуда" за доверие и любовь и пообещал вести государство к "беспрецедентным достижениям". Первыми его поздравили те, кто, скорее всего, на следующей неделе станут министрами: Нир Баркат и Ципи Хотовели.

Через два часа после закрытия избирательных участков, когда были подсчитаны менее 50% голосов, к журналистам вышел Гидеон Саар. Он поблагодарил сторонников, поздравил победителя и пообещал Нетаниягу поддержку в ходе предвыборной кампании.

В половину второго ночи стали известны окончательные результаты. За Биньямина Нетаниягу проголосовала 41.792 члена партии (72,5% избирателей, принявших участие в голосовании). За Гидеона Саара отдали свои голоса 15.885 избирателей (27,5%). Всего в голосовании приняли участие 49,4% членов партии.

Праймериз-2019 завершились.

Внутренние выборы, как и вообще внутрипартийные процессы, редко привлекают внимание широкой публики, оставаясь в сфере интересов участников и журналистов. Однако борьба в "Ликуде" приобрела совершенно иной характер, во многом благодаря тому значению, которое ей придал Биньямин Нетаниягу. Глава правительства превратил праймериз в еще один референдум, вотум доверия своей персоне. Нетаниягу нужна была не просто победа. При всем уважении к Гидеону Саару, Нетаниягу мог победить, затратив меньше усилий. Глава правительства стремился к разгрому и вкладывал в эти выборы гигантскую энергию. "Речь не только о личной конкуренции, хотя и ее нельзя сбрасывать со счетов. Для Нетаниягу уверенная победа означает легитимацию в глазах членов "Ликуда", которая отражается на отношениях всех избирателей", – сказал мне один из сторонников Нетаниягу. Он добавил: "Нельзя забывать, что уже на следующей неделе начнется кампания в Кнессет 23-го созыва. И там будет настоящая схватка".

День праймериз прошел по заранее известному сценарию. Вскоре после открытия избирательных участков, начали поступать жалобы со стороны штаба Гидеона Саара. Еще в ходе предвыборной кампании представители Саара утверждали, что аппарат партии вычеркивает из списков сторонников их кандидата. В день выборов публиковались многочисленные свидетельства того, как избиратели обнаруживали, что их место голосования находится совсем в другом населенном пункте, что они не фигурируют в списках. Постоянные жалобы на процедуру, как правило, свидетельствуют о том, что претендент, подающий жалобы, осознает, что одержать победу не в силах. Даже если все эти свидетельства штаба Гидеона Саара верны, не нарушения решили исход этих выборов.

Под вечер Биньямин Нетаниягу применил свой излюбленный трюк: кампейн паники. "Процент голосования низкий, это на руку Саару, необходимо идти голосовать", – таким был посыл, исходивший от премьер-министра. Праймериз по пост лидера "Ликуда" вообще, а напряженные праймериз тем более, проходили в партии так давно, что сравнивать показатели с активностью избирателей на предыдущих выборах почти невозможно. Руководители штаба премьер-министра стали звонить избирателям, призывая их немедленно отправиться на избирательные участки. "Даже если Нетаниягу победит, победа должна быть убедительной, это скажется на всей предвыборной кампании", – говорил министр энергетики Юваль Штайниц. Одновременно официальный аппарат "Ликуда", должный оставаться нейтральным во время внутрипартийных выборов, опубликовал призыв к членам партии прийти и проголосовать. Итоговый процент голосования оказался выше, чем был в 2014 году.

Итоги праймериз показательны. Нетаниягу продолжает быть непререкаемым лидером израильской периферии. 89% проголосовали за него в Сдероте. Нетаниягу победил в большинстве городов юга, он одержал победу в Акко, городе, мэр которого был сторонником Саара. Нетаниягу одержал победу в Иерусалиме. Географическое деление на сторонников и противников Нетаниягу сохранилось и на внутрипартийных праймериз.

Несмотря на поражение, у Гидеона Саара есть немало оснований для оптимизма, главное из которых – очевидный факт формирования лагеря Саара в "Ликуде". 5-6 депутатов, оказавшие ему поддержку составят костяк этого лагеря, к к которому могут присоединиться и другие, особенно, если 2 марта выяснится, что Саар был прав, и Нетаниягу вновь не сумел получить большинство, дающее возможность сформировать правительство.

Как будут складываться дальше отношения Нетаниягу и Саара, предсказать трудно. Ранее премьер-министр различными способами избавлялся от тех, кто "осмеливался" бросить ему вызов. Моше Фейглин был устранен из предвыборного списка "Ликуда" и вытеснен из партии, Дани Данон отправлен на почетную должность далеко за океан. История с Сааром иная: он не только пользуется поддержкой, но и является очевидным поставщиком голосов. Будучи рациональным человеком и опытным политиком, Нетаниягу скорее всего не захочет упускать такой ресурс. Перед выборами в Кнессет 22-го созыва на церемонии представления предвыборного списка, он уже предлагал Саару "перемирие". Можно предположить, что на сей раз он предпримет более активные усилия для достижения этой цели. Саар, со своей стороны, напомним, обещал Нетаниягу лояльность после праймериз.

Завершение борьбы за пост лидера "Ликуда" открывает, по сути, предвыборную кампанию в Кнессет 23-го созыва. Задачи, которые ставят перед собой две ведущие партии, остались прежними. Нетаниягу будет стремиться сформировать коалицию 61 без НДИ, "Кахоль Лаван" будет стремиться победить "Ликуд" в борьбе за титул крупнейшей партии с максимальным отрывом. В оппозиционном блоке полагают, что это вынудит Биньямина Нетаниягу уйти из политики и появится возможность сформировать правительство национального единства с новым главой "Ликуда". В настоящий момент, обе эти задачи представляются крайне сложными для решения. Неслучайно после публикации результатов праймериз, журналисты, собравшиеся в штабе "Ликуда" в "Кфар Макабия", шутили по поводу того, не известна ли кому-нибудь из них уже дата выборов в Кнессет 24-го созыва.