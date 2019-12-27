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NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2019 г., 02:42

Нетаниягу одержал сокрушительную победу на праймериз в "Ликуде"

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Нетаниягу одержал сокрушительную победу на праймериз в &quot;Ликуде&quot;

Завершился подсчет голосов на праймериз в "Ликуде", состоявшихся в четверг, 26 декабря.

Согласно окончательным результатам голосования, Биньямин Нетаниягу одержал сокрушительную победу. Премьер-министра поддержали 72,5% принявших участие в праймериз членов партии, его сопернику Гидеону Саару отдали свои голоса лишь 27,5% избирателей.

Всего за Нетаниягу проголосовали 41.792 человека, за Саара – 15.885 человек.

Явка на этих праймериз составила около 49%. До последней минуты Биньямин Нетаниягу через социальные сети призывал своих сторонников, несмотря на дождливую и холодную погоду, выйти и проголосовать за него. Отметим, что в 2014 году в праймериз приняли участие 47% избирателей "Ликуда".

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