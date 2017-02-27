27 февраля 2017 г.
последняя новость: 22:32
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:32 Во время драки в Беэр-Шеве применено огнестрельное оружие: один человек ранен
22:23 Кнессет утвердил закон о биометрической базе данных
20:24 Генпрокурор распорядился начать уголовное расследование по "делу субмарин"
19:59 В Умм Эль-Фахме убит 40-летний мужчина и еще один ранен
18:46 СМИ: на набережной в Бат-Яме застрелен телохранитель криминального авторитета
18:13 Внимание розыск: пропал Вячеслав Златкин из Ашкелона
17:54 На набережной в Бат-Яме застрелен мужчина
17:36 В одном из тель-авивских парков ядовитая змея укусила мужчину
17:20 Либерман: "Мы не собираемся сейчас начинать операцию в секторе Газы"
16:31 БАГАЦ распорядился снести девять домов в Офре
В Израиле

Генпрокурор распорядился начать уголовное расследование по "делу субмарин"

время публикации: 20:24 | последнее обновление: 21:02 блог версия для печати фото
Генпрокурор распорядился начать уголовное расследование по "делу субмарин"
Подводная лодка класса "Дельфин"
Подводная лодка класса "Дельфин"

1-й канал израильского телевидения сообщил, что генеральный прокурор Шай Ницан принял решение о начале полицейского расследования по делу о закупке субмарин в Германии. Решение о начале уголовного расследования было согласовано с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом.

Ознакомившись с материалами, которые были собраны следственными органами в ходе проверки, которая велась с конца ноября 2016 года, Шай Ницан пришел к выводу, что подозрения в отношении замешанных в этом деле лиц могут иметь под собой основания.

В сообщении 1-го канала ИТВ подчеркивалось, что в рамках этого дела нет подозрений в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Отметим, что скандал вокруг контракта на закупку подводных лодок у Германии разразился в сентябре прошлого года, когда 10-й канал ИТВ сообщил, что решение приобрести у Германии еще три подводных лодки было принято Нетаниягу за спиной у Моше Яалона, который в тот период занимал пост министра обороны. Кроме того, армейские специалисты, как утверждал 10-й канал, неоднократно заявляли, что Израилю нужны всего 5 субмарин, тогда как в распоряжении ЦАХАЛа уже 6 подводных лодок.

По данным телеканала, Моше Яалон узнал о намерении главы правительства подписать договор с Германией от приближенных Нетаниягу. Между министром обороны и премьер-министром произошел серьезный конфликт, в результате которого Яалону удалось торпедировать подписание контракта. Однако после его отставки, Нетаниягу объявил, что Израиль приобретет еще три субмарины.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2017 г.
СМИ: адвокат Эльдад Янив намерен бороться за лидерство в "Аводе"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
Канцелярия Нетаниягу опубликовала перечень событий, связанных с покупкой подлодок в Германии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
На следующую неделю назначен четвертый допрос Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 декабря 2016 г.
Прокуратура не будет защищать Нетаниягу в деле о подлодках
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 декабря 2016 г.
За несколько часов петицию с требованием "судить Нетаниягу" подписали 2.000 израильтян
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 декабря 2016 г.
"Иранский след" в сделке по закупке Израилем подлодок у Германии. Комментарий эксперта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2016 г.
Иранские акции германской компании: депутат Шай требует объяснений от Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2016 г.
Нетаниягу о деле субмарин: "Все, что связано с покупкой субмарин, запротоколировано и задокументировано"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 ноября 2016 г.
Эхуд Барак призвал "расследовать" контракт о покупке подводных лодок







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 27 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017