Генпрокурор распорядился начать уголовное расследование по "делу субмарин"

1-й канал израильского телевидения сообщил, что генеральный прокурор Шай Ницан принял решение о начале полицейского расследования по делу о закупке субмарин в Германии. Решение о начале уголовного расследования было согласовано с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом.

Ознакомившись с материалами, которые были собраны следственными органами в ходе проверки, которая велась с конца ноября 2016 года, Шай Ницан пришел к выводу, что подозрения в отношении замешанных в этом деле лиц могут иметь под собой основания.

В сообщении 1-го канала ИТВ подчеркивалось, что в рамках этого дела нет подозрений в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Отметим, что скандал вокруг контракта на закупку подводных лодок у Германии разразился в сентябре прошлого года, когда 10-й канал ИТВ сообщил, что решение приобрести у Германии еще три подводных лодки было принято Нетаниягу за спиной у Моше Яалона, который в тот период занимал пост министра обороны. Кроме того, армейские специалисты, как утверждал 10-й канал, неоднократно заявляли, что Израилю нужны всего 5 субмарин, тогда как в распоряжении ЦАХАЛа уже 6 подводных лодок.

По данным телеканала, Моше Яалон узнал о намерении главы правительства подписать договор с Германией от приближенных Нетаниягу. Между министром обороны и премьер-министром произошел серьезный конфликт, в результате которого Яалону удалось торпедировать подписание контракта. Однако после его отставки, Нетаниягу объявил, что Израиль приобретет еще три субмарины.





