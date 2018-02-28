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В Израиле

Главы церквей приняли решение открыть врата Храма Гроба Господня

время публикации: 27 февраля 2018 г., 21:14 | последнее обновление: 27 февраля 2018 г., 21:47 блог версия для печати фото
Главы церквей приняли решение открыть врата Храма Гроба Господня
Главы церквей приняли решение открыть врата Храма Гроба Господня

Греко-православный Иерусалимский патриархат, Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви и католический орден францисканцев приняли решение со среды, 28 февраля, открыть для паломников и туристов врата главной христианской святыни - Храма Гроба Господня. Об этом сообщил 10-й канал ИТВ (14-я кнопка).

Это решение было принято после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сформировал специальную комиссию для разрешению конфликтной ситуации, спровоцированной решением муниципалитета Иерусалима ввести налог на объекты, принадлежащие церквям.

Комиссия, которую возглавит министр Цахи Анегби, также должна разобраться с проблемой земель, находящихся в собственности церквей. В частности, теми участками, на которых расположены жилые объекты.

По распоряжению Биньямина Нетаниягу на время работы комиссии будет временно заморожено продвижение законопроекта, поданного Рахель Азарией о "церковных землях", а также штрафные санкции, предпринимаемые столичной мэрией в отношении церквей. В законопроекте, поданном на рассмотрение министерской комиссии по законодательству Рахель Азарией, предлагалось упорядочить законодательство в отношении участков, которые были проданы церквями третьим лицам.

Конфликт между мэрией Иерусалима и церквями вышел на новый виток после того, как 25 февраля представители греко-православного Иерусалимского патриархата, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви и католического ордена францисканцев приняли решение закрыть врата главной христианской святыни – Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В заявлении, опубликованном главами иерусалимских церквей, отмечалось, что решение израильских властей нарушает существующие соглашения и идет вразрез с международными обязательствами Израиля, которые гарантировали привилегии религиозным учреждениям. Представители христианских конфессий обвинили правительство Израиля в попытке ослабить христианское присутствие в Святом городе.

Этому предшествовало решение мэрии Иерусалима начать взимать городской налог с учреждений ООН, расположенных в израильской столице, а также церквей. Мэрия надеется, обложив налогом 887 объектов, получить 650 миллионов шекелей. Мэр Нир Баркат, комментируя это решение, заявил, что пора положить конец тому, чтобы кто-то жил за счет иерусалимцев.

При этом в мэрии отмечали, что речь не идет об обложении налогом действующих церквей, поскольку учреждения культа освобождены от муниципального налога. Мэрию интересуют объекты, принадлежащие церкви, в которых не проводятся службы, причем, часть из объектов используется церквями в коммерческих целях.

Ранее муниципалитет воздерживался от этого шага по просьбе правительства в рамках соглашений с представительством зарубежных церквей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 февраля 2018 г.
Заморожено решение Барката, которое привело к закрытию Храма Гроба Господня
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 февраля 2018 г.
Доступ в Храм Гроба Господня закрыт, стороны ищут компромисс
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 февраля 2018 г.
Великий муфтий аль-Азхара: налоги на церковное имущество призваны изгнать из Иерусалима христиан
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 февраля 2018 г.
Врата Храма Гроба Господня закрылись в знак протеста против введения муниципального налога







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