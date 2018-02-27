Репатриация из СССР как пример для Европы. Встреча с представителем ЕС в Израиле

В понедельник, 26 февраля, в Тель-Авиве состоялась встреча журналистов русскоязычных СМИ с представителем Евросоюза в Израиле Эммануэле Жафре. Для итальянского дипломата, историка по образованию, это уже вторая каденция в еврейском государстве: в 2003-2007 годах он возглавлял политическую секцию представительства ЕС, здесь родился его старший сын.

"Я очень хотел вернуться сюда. Нигде нет такого разнообразия, таких человеческих судеб, людей, готовых к диалогу и никогда не скрывающих своего мнения, такой богатой и древней истории. Но это еще и важнейший центр международной политики. Так что я просто счастлив, что смог вернуться", – говорит наш собеседник.

Вопрос корреспондента NEWSru.co.il касался так называемого "польского закона". Несколько дней назад президент ЕС Дональд Туск подверг этот закон резкой критике, заявив о недопустимости антисемитских эксцессов. По мнению политика, закон ослабит международное положение Польши.

Нашу редакцию интересовало, в качестве кого выступал Туск – главы ЕС или бывшего премьер-министра Польши. Еще один аспект – почему Евросоюз обозначил свою позицию только сейчас, после ухудшения отношений между Польшей и Израилем.

По мнению представителя ЕС, Туск, выступавший в первую очередь как лидер Евросоюза, говорил еще и как поляк. Однако наш собеседник напомнил, что еще до принятия закона вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерман высказал официальную позицию ЕС. Согласившись с тем, что лагеря уничтожения не были польскими, он выразил опасение, что закон помешает изучению и увековечению Катастрофы.

Европейский дипломат напомнил, что живых свидетелей Холокоста становится все меньше. Он напомнил, что в каждой стране, находившейся под немецкой оккупацией, были как коллаборационисты, убивавшие евреев, так и праведники, спасавшие их, и выразил уверенность, что Польша и Израиль смогут наладить диалог по вопросу о сохранении памяти.

Жафре был задан вопрос о пересмотре итогов Второй мировой войны, который якобы происходит в государствах Восточной Европы. Дипломат ответил, что в Европе нет попыток пересмотра истории, а есть стремление осознать ее, изучать прошлое, чтобы двигаться в будущее. Он выразил уверенность, что эту работу должны вести историки, добавив, что полемика содействуют изучению истории.

Участников встречи интересовало, намерен ли Евросоюз сменить США в качестве главного посредника в палестино-израильском урегулировании. Глава миссии ЕС дал понять, что американскому посредничеству нет альтернативы, напомнив, что администрация США готовит новый план. Однако Евросоюз также готов внести свою лепту, в первую очередь, содействуя восстановлению доверия между сторонами.

Отдельно дипломат коснулся решения администрации США признать Иерусалим столицей Израиля. Он заявил, что позиция ЕС остается неизменной. "Никто не может подвергать сомнению связь между Иерусалимом и еврейским народом. Но нельзя забывать, что это священный город и для христиан, и для мусульман. Его статус должен быть определен путем переговоров", – заявил он.

Жафре отметил, что в целом за последние годы отношение к Израилю в Европе изменилось к лучшему. Израильская продукция, известная высоким качеством, пользуется высоким спросом, что приводит к постоянному росту израильского экспорта. Политика открытого неба привела к росту потока туристов. Достижения Израиля в сфере безопасности и борьбы с террором вызывают восхищение и стремление позаимствовать этот опыт.

Несколько неожиданно для участников встречи он заговорил о еще одной сфере, где израильский опыт может быть актуален для Европы: здесь удалось успешно интегрировать в израильское общество более миллиона человек, приехавших из бывшего СССР. По словам нашего собеседника, ЕС, столкнувшийся с наплывом мигрантов, считает этот пример очень актуальным - при всех очевидных различиях между двумя случаями.

"Мы не намерены учить, мы ведем диалог. Между друзьями могут быть разногласия, но они не должны мешать совместной работе", – подвел итог европейский дипломат.





