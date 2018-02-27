Русскоязычные израильтяне за жесткие меры в отношении мигрантов из Африки и нелегалов из бывшего СССР. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Нелегальные мигранты в Израиле". В опросе, который проводился в течение одних суток, 26-27 февраля, приняли участие 4.026 респондентов (3.466 ответили на все 20 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Примерно три четверти опрошенных считают, что нелегальная иммиграция является одной из главных проблем Израиля.

Большинство участников опроса дают негативную оценку действиям правительства по решению этой проблемы, хотя за последние пять лет число мигрантов из Африки в Израиле сократилось в несколько раз (число нелегалов из стран бывшего СССР продолжает расти и составляло на начало 2018 года, по данным МВД, около 74 тысяч человек).

Меры, принимаемые правительством Израиля для сокращения числа нелегальных мигрантов из стран Африки, тем не менее, наши читатели оценили как недостаточные, дав им по пятибалльной шкале оценку 2,43 – между "плохо" и "удовлетворительно". Меры, принимаемые правительством Израиля для сокращения числа нелегальных мигрантов из стран бывшего СССР, читатели оценили более высоко, дав им оценку 2,75 балла – между "удовлетворительно" и "плохо". По всей видимости, многие участники опроса оценивали не столько работу правительства, сколько выражали свое отношение к этим двум категориям мигрантов (к африканцам русскоязычные израильтяне зачастую относятся хуже, чем к бывшим согражданам).

80% опрошенных называют принудительную депортацию оптимальным способом решения проблемы нелегальной миграции из Африки в Израиль. 14% выступают за экономическое стимулирование выезда африканских мигрантов из страны. Лишь 3% не против предоставления этой категории мигрантов вида на жительство в Израиле, и почти никто не готов на предоставление им гражданства.

62% выступают за принудительную депортацию нелегалов из стран бывшего СССР. 14% – за экономическое стимулирование выезда. 13% не против предоставления этой категории мигрантов вида на жительство в Израиле, и немногим более 1% согласны на предоставление им гражданства (возможно, среди тех, кто выбрал эти варианты ответа, есть немалая доля нелегальных мигрантов).

61% считают, что не следует предоставлять право на работу нелегальным мигрантам, пока они находятся в Израиле. 29% за то, чтобы такое право предоставлялось.

Был задан вопрос "Как следует поступить с детьми незаконных мигрантов из Африки, родившимися в Израиле?" Почти 63% считают, что их надо выслать вместе с родителями. 32% говорят: "Единого решения нет, в каждом случае надо разбираться индивидуально". Только 3% выступают за то, чтобы разрешить всем таким детям и их родителям остаться в Израиле.

57% опрошенных не поддерживают идею приостановки безвизового режима со странами бывшего СССР, откуда в Израиль едут нелегальные мигранты. 38% поддерживают такую идею.

24% однозначно против того, чтобы Израиль предоставлял статус беженца гражданам Украины, прибывшим из зоны боевых действий. 15% – однозначно за. Большинство, почти 57%, считают, что статус беженца таким мигрантам следует давать только в исключительных случаях.

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с предложением предоставить значительной части нелегалов право на постоянное жительство в Израиле при условии расселения их по периферийным городам страны?" 88% – против, и только 5% – за.

88% не согласны с мнением, что нетерпимость по отношению к африканским мигрантам является проявлением расизма. Только 8% считают, что это действительно так.

При этом только 3% опрошенных принимали участие в демонстрациях "против засилья африканских мигрантов". Почти 29% заявили, что собираются принять участие в подобных акциях. Подавляющее большинство, почти 64%, сказали, что не участвовали и не собираются участвовать в такого рода демонстрациях.

Почти никто из респондентов не участвовал в демонстрациях в поддержку африканских мигрантов. 4% сказали, что не участвовали, но собираются принять участие в таких акциях. 95% – не участвовали и не собираются.

22% заявили, что им или их близким приходилось страдать от действий африканских мигрантов. 92% считают, что нелегальные мигранты повышают уровень преступности в Израиле.

34% согласны с мнением, что нелегалы отнимают работу у израильтян. Но большинство опрошенных, 51%, так не считают, ссылаясь на то, что нелегалы занимаются "черной" работой.

Только у 5% участников опроса есть родственники или знакомые, которые работают в Израиле незаконно.

Был задан вопрос: "Как вы относитесь к такой идее: предоставить нелегалам право работать, лишив этого права рабочих из Палестинской автономии?" Большинство, почти 52%, против. Поддержали эту идею только 9% респондентов.

Вопрос: "Считаете ли вы, что нелегалы представляют угрозу для национального характера еврейского государства?" Так считают 82% евреев и 73% неевреев, участвовавших в опросе.

79% наших читателей считают, что Израилю нужна реформа иммиграционного законодательства, чтобы законодательно усилить борьбу с нелегальной иммиграцией. 10% полагают, что такая реформа нужна, чтобы привести израильское иммиграционное законодательство в соответствие с законами в развитых странах мира. Примерно 5% заявили, что в такой реформе нет необходимости.





