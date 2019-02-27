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В Израиле

"Прощальная" зимняя буря в Израиле в последних числах февраля

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 08:17 блог версия для печати фото
"Прощальная" зимняя буря в Израиле в последних числах февраля
"Прощальная" зимняя буря в Израиле в последних числах февраля
"Прощальная" зимняя буря в Израиле в последних числах февраля

В среду-четверг, 27-28 февраля, в Израиле ожидается зимняя буря: дожди будут сопровождаться сильным ветром и штормом на побережье Средиземного моря, температура ниже среднесезонной, снегопад в горах на севере.

В эфире радиостанции "Кан Бет" синоптик Шарон Векслер утром в среду сообщила, что дожди в течение двух ближайших дней будут очень интенсивными, наибольшее количество осадков ожидается в северных и центральных районах, высока вероятность затопления в низинах, в том числе на востоке страны – в Иорданской долине, на побережье Мертвого моря и в пустыне Арава. Она сообщила, что в среду средняя скорость ветра на побережье Средиземного моря будет 40-50 км/ч, порывами – до 70 км/ч, в четверг скорость ветра на побережье может достигать 100 км/ч.

В среду высота волн около израильского побережья Средиземного моря может достигать 3 метров, в четверг – 4-5 метров.

С утра 27 февраля идет снег на вершине горы Хермон. Горный курорт закрыт для посетителей на ближайшие дни. В четверг снегопад усилится, ожидается снегопад не только на Хермоне, но и на других вершинах Верхней Галилеи и Голанских высот.

К пятнице-субботе дожди и ветер ослабнут. Но температура по-прежнему будет ниже среднесезонной. Прохладная и дождливая погода ожидается в течение всей первой недели марта, снегопад на Хермоне будет продолжаться.

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