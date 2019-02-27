Бывший "шериф Дженина" задержан по подозрению в террористической деятельности

В среду, 27 февраля, была разрешена к публикации информация о том, что общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) задержала Захарию Зубейди – бывшего командира "Бригад мучеников Аль-Аксы" в Дженине.

Вместе с Зубейди задержан его адвокат Тарик Баргут.

Судя по опубликованным данным, Зубейди и Баргут задержаны по подозрению в террористической деятельности, причем речь идет о подготовке теракта, который должны были осуществить в скором времени.

Информация уточняется.

Биография Захарии Зубейди

Захария Зубейди родился в 1976 году, в лагере беженцев в Дженине. Его отец Мухаммад был арестован в 60-х годах за террористическую деятельность. После выхода из тюрьмы Мухаммад Зубейди работал на израильском заводе, стал активистом миротворческой организации (умер в 1985-м). Мать, создавшая вместе с израильтянами детский сад и театральную труппу, также принимала участие в деятельности миротворческих организаций (погибла в марте 2002, во время одной из операций израильской армии в Дженине).

С 1987-го года Захария был активным участником "каменных атак" против израильских военных. В 1989-м, во время одного из таких столкновений, был ранен в ногу. После окончания лечения не стал возвращаться в школу. 16-летним подростком был арестован – провел в тюрьме 6 месяцев. Вскоре после освобождения был вновь арестован за нападения на израильских военных – провел в тюрьме еще 4 года. В тюрьме вступил в партию ФАТХ. В 1994-м году, по амнистии после "соглашений Осло" был освобожден из тюрьмы.

В начале двухтысячных годов являлся одним из лидеров "непримиримой оппозиции" в партии ФАТХ, возглавлял группировку "Бригад мучеников Аль-Аксы", действующую в северной части Самарии. В конце июня 2003 года Ясер Арафат вел с ним отдельные переговоры, чтобы добиться от излишне самостоятельного лидера боевиков гарантий прекращения нападений на израильтян в период действия перемирия с Израилем (удны).

Существовали, в то же время, документальные свидетельства, что группировка Зубейди напрямую финансировалась Арафатом (источники в партии ФАТХ указывали сумму – около $10.000 в месяц). Зубейди стоял за похищением мэра Дженина Хайдера Иршейда и нападениями на министра здравоохранения ПА Джавада Тиби и председателя палестинского Совета по экономике и развитию Мухаммада Штайе.

Израильские военные не менее 12 раз предпринимали попытки захвата или ликвидации З.Зубейди. В ходе одной из таких операций (10.01.2004) он был ранен. Кроме того, Зубейди получил сильный ожог лица в результате "производственной аварии" при изготовлении бомбы зимой 2003 года. С тех пор его лицо отличается землистым цветом из-за ожога.

Зубейди считался одним из самых молодых лидеров боевиков партии ФАТХ. Его "карьерный взлет" был связан с организацией сопротивления израильским военным во время операции "Защитная стена" в апреле 2002 года. Но имя Зубейди впервые было упомянуто западной прессой в июле 2003, после того, как он похитил мэра Дженина. С осени 2003 года формально З.Зубейди числился сотрудником муниципалитета Дженина. Зарплата – около $100. Неформальная роль, которую, как он сам заявлял, ему "навязали израильтяне" – "шериф Дженина".

Осенью 2008 года израильские службы безопасности, по просьбе властей ПНА, вычеркнули Зубейди из списка разыскиваемых террористов.

В мае 2012-го Зубейди был арестован палестинскими службами безопасности по подозрению в организации атаки на дом губернатора Дженина Кадуры Мусы. Но через несколько месяцев заключения он был отпущен под залог.





