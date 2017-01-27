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В Израиле

В Ашдоде автомобиль врезался в упавшее дерево

время публикации: 19:04 | последнее обновление: 19:09 блог версия для печати фото
В Ашдоде автомобиль врезался в упавшее дерево

В Ашдоде ветер повалил дерево на улице А-Прахим. Ехавшая по этой дороге на автомобиле женщина врезалась в упавший ствол и получила легкие травмы.

Помимо этого, вечером 27 января сильные порывы ветра повалили деревья на дорогу №4 в районе перекрестка Бецет, сообщила пресс-служба полиции.

Из-за происшествия был закрыт для движения участок дороги от перекрестка Бецет в южном направлении.

Вдобавок в районе перекрестка Тират а-Кармель перекрыта дорога в сторону Кфар-Галим из-за поваленного ветром фонарного столба.

На дороге №85 был закрыт перекресток Мехер из-за упавшего светофора.

Из-за упавшего дерева был перекрыт съезд с дороги №40 на дорогу №1.

Полиция призывает водителей и пешеходов соблюдать максимальную осторожность из-за тяжелых погодных условий.

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Пятница, 27 января 2017 г.
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