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В Израиле

Из-за бури в некоторых районах произошли перебои в электроснабжении

время публикации: 18:14 | последнее обновление: 18:14 блог версия для печати фото
Тель-Авив. 27 января 2017 года

Из-за зимней бури в некоторых городах страны отмечены перебои в электроснабжении, сообщила вечером 27 января радиостанция "Решет Бет".

В частности, электроснабжение было прервано в некоторых районах Иерусалима, Ашдода и Петах-Тиквы.

Сотрудники "Электрической компании" ("Хеврат Хашмаль") работают над восстановлением электроснабжения.

Утром 27 января метеорологическая служба Израиля сообщила, что в пятницу и субботу ожидаются снегопады в горных районах, гололедица, проливные дожди, сильный ветер и морской шторм.

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