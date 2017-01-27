27 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
02:31 Автобус скатился в 70-метровое ущелье недалеко от Ариэля: множество раненых
22:35 В посольстве США в Тель-Авиве начался капитальный ремонт
20:44 В результате аварии в Иорданской долине пострадали семь человек
20:08 Биньямин Нетаниягу в Facebook: "Это попытка переворота"
19:49 Рабочий комитет "Хеврат Хашмаль" попросил суд о разрешении на забастовку
19:22 Суд обязал минздрав признать дипломы студентов, изучающих медицину в Тбилиси
18:17 Вторая попытка теракта возле Халамиша за последние 24 часа
17:52 Сара и Биньямин Нетаниягу в феврале должны будут явиться в суд
17:37 СМИ: "Хайфский стрелок" будет обвинен в терроризме
16:50 Две мошенницы из Тель-Авива задержаны за кражу модной одежды из магазинов
В Израиле

Автобус скатился в 70-метровое ущелье недалеко от Ариэля: множество раненых

время публикации: 02:31 | последнее обновление: 02:44 блог версия для печати фото
Автобус скатился в 70-метровое ущелье недалеко от Ариэля: 20 раненых

В Самарии в ночь на пятницу, 27 января, автобус с людьми перевернулся и скатился в ущелье глубиной примерно 70 метров.

В результате ДТП, происшедшего на трассе номер 60, рядом с поселением Маале Левона, расположенным примерно в 15 км к юго-западу от Ариэля, пострадали около 20 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

На место аварии прибыли несколько пожарных расчетов, проводится спасательная операция.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" и добровольцы организации "Ихуд Ацала" оказывают пострадавшим первую помощь.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2017 г.
В результате аварии в Иорданской долине пострадали семь человек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2017 г.
ДТП на севере Израиля, мужчина получил тяжелые травмы







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017