Автобус скатился в 70-метровое ущелье недалеко от Ариэля: множество раненых

В Самарии в ночь на пятницу, 27 января, автобус с людьми перевернулся и скатился в ущелье глубиной примерно 70 метров.

В результате ДТП, происшедшего на трассе номер 60, рядом с поселением Маале Левона, расположенным примерно в 15 км к юго-западу от Ариэля, пострадали около 20 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

На место аварии прибыли несколько пожарных расчетов, проводится спасательная операция.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" и добровольцы организации "Ихуд Ацала" оказывают пострадавшим первую помощь.