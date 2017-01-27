Дорога №90 закрыта между Эйн-Геди и отелями Мертвого моря

Вечером в пятницу, 27 января, шоссе №90 было закрыто для движения транспорта от Эйн-Геди до отелей Мертвого моря из-за бурного потока воды по руслу Нахаль-Цеилим.

Пресс-служба полиции призвала водителей учитывать дорожные условия и выполнять распоряжения полицейских.

Полиция открыла информационный телефонный центр по номеру 110 на время бури.

Ранее сообщалось, что сильные порывы ветра повалили деревни, фонарные столбы и светофоры в разных районах страны.

Cильные порывы ветра повалили деревья на дорогу №4 в районе перекрестка Бецет, сообщила пресс-служба полиции.

Из-за происшествия был закрыт для движения участок дороги от перекрестка Бецет в южном направлении.

Вдобавок в районе перекрестка Тират а-Кармель перекрыта дорога в сторону Кфар-Галим из-за поваленного ветром фонарного столба.

На дороге №85 был закрыт перекресток Мехер из-за упавшего светофора.

Из-за упавшего дерева был перекрыт съезд с дороги №40 на дорогу №1.