В Димоне задержан ученик йешивы, положивший взрывное устройство в мусорный бак

Полицейские задержали в Димоне местного жителя, ученика йешивы примерно 20 лет, который спрятал в мусорном баке возле своего дома взрывное устройство.

Пресс-служба полиции сообщила, что стражи порядка заметили подозрительного человека, опустившего самодельный фугас в мусорный бак. Взрывное устройство было завернуто в ткань. Оказалось, что оно полностью готово к использованию.

Подозреваемого задержали, позднее суд поместил его под арест на семь дней.

Полиция уверена, что предотвращено тяжкое преступление, в ходе которого могли пострадать случайные прохожие.

Дополнительная информация по этому делу не опубликована.