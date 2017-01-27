27 января 2017 г.
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В Димоне задержан ученик йешивы, положивший взрывное устройство в мусорный бак

время публикации: 13:14 | последнее обновление: 13:14 блог версия для печати фото
В Димоне задержан ученик йешивы, положивший взрывное устройство в мусорный бак

Полицейские задержали в Димоне местного жителя, ученика йешивы примерно 20 лет, который спрятал в мусорном баке возле своего дома взрывное устройство.

Пресс-служба полиции сообщила, что стражи порядка заметили подозрительного человека, опустившего самодельный фугас в мусорный бак. Взрывное устройство было завернуто в ткань. Оказалось, что оно полностью готово к использованию.

Подозреваемого задержали, позднее суд поместил его под арест на семь дней.

Полиция уверена, что предотвращено тяжкое преступление, в ходе которого могли пострадать случайные прохожие.

Дополнительная информация по этому делу не опубликована.

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Пятница, 27 января 2017 г.
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