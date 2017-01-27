Задержан подозреваемый в убийстве гражданина Эритреи

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве гражданина Эритреи Домаза Топсаласы. Преступление было совершено в Лоде 14 января.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого 26 января. Он скрывался на квартире в Петах-Тикве. После ареста на первом допросе подозреваемый признал свою вину и восстановил картину преступления на следственном эксперименте.

Согласно подозрениям следователей, между двумя эритрейцами вспыхнула ссора в пабе, и подозреваемый ударил жертву ножом.

Полиция попросила Мировой суд Петах-Тиквы продлить арест подозреваемого.