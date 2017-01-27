Водитель машины скорой помощи: спасателей на место аварии под Ариэлем вызвали арабы

Первыми на помощь пострадавшим в аварии под Ариэлем пришли палестинские арабы, проживающие в районе места происшествия. Как сказал водитель машины скорой помощи МАДА Эльханан Кобани, именно они сообщили о происшествии и вызвали спасателей.

Эльханан Кобани сказал NRG, что его вызвали к месту аварии примерно через 15-20 минут после происшествия. Это стало возможным благодаря тому, что, когда члены семьи, проживающей в том районе, спустились в овраг и увидели автобус и пострадавших людей, один из мужчин быстро поднялся обратно, вернулся домой и вызвал помощь. Внутри оврага сотовой связи нет, и, если бы не он, то пострадавшим пришлось самим подниматься бы по склону, чтобы вызвать спасателей, а у них ушло бы на это намного больше времени, так как они не знакомы с местностью.

Кобани сказал также, что члены арабской семьи бросились на помощь пострадавшим, даже не надев теплую одежду и обувь, из-за чего несколько человек испытали переохлаждение.

Напомним, в результате аварии погибли 37-летний водитель автобуса Авишай Каруани из Ариэля, отец пяти детей, и 23-летний Офир Рахманов из Иерусалима, студент инженерного факультета Ариэльского университета.