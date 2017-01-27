27 января 2017 г.
последняя новость: 18:14
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:14 Из-за бури в некоторых районах произошли перебои в электроснабжении
17:44 На следующую неделю назначен четвертый допрос Нетаниягу
17:14 Водитель машины скорой помощи: спасателей на место аварии под Ариэлем вызвали арабы
16:11 Похоронены жертвы аварии под Ариэлем
15:41 Террористы обстреляли израильский автомобиль, пострадавших нет
15:08 Пять человек получили травмы в результате аварии на шоссе№6
14:03 Армия сообщила о снижении количества терактов в 2016 году
13:14 В Димоне задержан ученик йешивы, положивший взрывное устройство в мусорный бак
13:04 Жертвой ДТП около Ариэля стал 23-летний Офир Рахманов
12:28 Министр Шакед: евреев убивают из-за антисемитизма, а не отсутствия мирного процесса
В Израиле

Водитель машины скорой помощи: спасателей на место аварии под Ариэлем вызвали арабы

время публикации: 17:14 | последнее обновление: 17:14 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 27 января 2017 года

Первыми на помощь пострадавшим в аварии под Ариэлем пришли палестинские арабы, проживающие в районе места происшествия. Как сказал водитель машины скорой помощи МАДА Эльханан Кобани, именно они сообщили о происшествии и вызвали спасателей.

Эльханан Кобани сказал NRG, что его вызвали к месту аварии примерно через 15-20 минут после происшествия. Это стало возможным благодаря тому, что, когда члены семьи, проживающей в том районе, спустились в овраг и увидели автобус и пострадавших людей, один из мужчин быстро поднялся обратно, вернулся домой и вызвал помощь. Внутри оврага сотовой связи нет, и, если бы не он, то пострадавшим пришлось самим подниматься бы по склону, чтобы вызвать спасателей, а у них ушло бы на это намного больше времени, так как они не знакомы с местностью.

Кобани сказал также, что члены арабской семьи бросились на помощь пострадавшим, даже не надев теплую одежду и обувь, из-за чего несколько человек испытали переохлаждение.

Напомним, в результате аварии погибли 37-летний водитель автобуса Авишай Каруани из Ариэля, отец пяти детей, и 23-летний Офир Рахманов из Иерусалима, студент инженерного факультета Ариэльского университета.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Похоронены жертвы аварии под Ариэлем
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Жертвой ДТП около Ариэля стал 23-летний Офир Рахманов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Названо имя водителя автобуса, погибшего в результате ДТП около Ариэля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Автобус скатился под откос недалеко от Ариэля: есть погибшие и раненые







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017