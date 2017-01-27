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В Израиле

Похоронены жертвы аварии под Ариэлем

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
На месте происшествия под Ариэлем, 27 января 2017 года

После полудня 27 января состоялись похороны 37-летний водитель автобуса Авишай Каруани из Ариэля, отец пяти детей, и 23-летний Офир Рахманов из Иерусалима, студент инженерного факультета Ариэльского университета.

Каруани был похоронен на новом кладбище в Ариэле, Рахманов - на иерусалимском кладбище Ар а-Менухот.

Каруани и Рахманов погибли в результате аварии под Ариэлем в ночь на пятницу. автобус компании "Эгед Таавура", следовавший по 462-му маршруту из Иерусалима в Ариэль, пробил металлические заграждения, скатился под откос протяженностью около 100 метров и перевернулся.

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