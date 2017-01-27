Либерман провел переговоры с новым министром обороны США

Ночью министр обороны Израиля Авигдор Либерман побеседовал по телефону с новым министром обороны США Джеймсом Мэттисом и поздравил его со вступлением в должность, сообщила пресс-служба израильского министра.

Либерман и Мэттис договорились о сотрудничестве в сфере решения разных проблем, в том числе, обеспечения безопасности государства Израиль и защиты американских интересов в ближневосточном регионе.

Министры договорились встретиться в самое ближайшее время.

Либерман также поблагодарил американского министра за приверженность обеспечению безопасности Израиля.