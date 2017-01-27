27 января 2017 г.
последняя новость: 09:01
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:36 Зимний шторм в Израиле: уточненный прогноз на "снежный шаббат"
08:34 В Хайфе найдено тело молодого человека со следами насилия
07:57 Названо имя водителя автобуса, погибшего в результате ДТП около Ариэля
06:16 Прогноз погоды на 27 января: холодно, дожди, снегопад в горах на севере, шторм
02:31 Автобус скатился под откос недалеко от Ариэля: есть погибшие и раненые
22:35 В посольстве США в Тель-Авиве начался капитальный ремонт
20:44 В результате аварии в Иорданской долине пострадали семь человек
20:08 Биньямин Нетаниягу в Facebook: "Это попытка переворота"
19:49 Рабочий комитет "Хеврат Хашмаль" попросил суд о разрешении на забастовку
19:22 Суд обязал минздрав признать дипломы студентов, изучающих медицину в Тбилиси
В Израиле

Названо имя водителя автобуса, погибшего в результате ДТП около Ариэля

время публикации: 07:57 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 27 января 2017 года

Утром в пятницу, 27 января, было разрешено к публикации имя одного из погибших в результате ДТП около Ариэля. Как сообщалось ранее, минувшей ночью автобус компании "Эгед Таавура", следовавший по 462-му маршруту из Иерусалима в Ариэль, пробил металлические заграждения, скатился под откос протяженностью около 100 метров и перевернулся.

В результате ДТП, происшедшего на трассе номер 60, рядом с поселением Маале Левона, расположенным примерно в 15 км к юго-западу от Ариэля, погибли двое мужчин, семь человек получили травмы. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие травмы.

Одним из погибших оказался 37-летний водитель автобуса Авишай Каруани из Ариэля, отец пяти детей.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" и добровольцы организации "Ихуд Ацала" оказали раненым первую помощь, после чего они были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, в медицинский центр "Шиба" (Тель а-Шомер) и в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме. Для эвакуации раненых были задействованы вертолеты и спасатели подразделения ЦАХАЛа 669.

Несколько пожарных расчетов, спасатели и специальные технические службы провели операцию по подъему автобуса.

Проводится расследование обстоятельств происшествия.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Автобус скатился под откос недалеко от Ариэля: есть погибшие и раненые







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017