На следующую неделю назначен четвертый допрос Нетаниягу

На следующей неделе должен состояться четвертый допрос главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу. 27 января следователи допрашивали его более трех часов, отметила радиостанция "Решет Бет".

Допрос, проходивший в пятницу, касался дела 1000 - об отношениях Биньямина Нетаниягу с бизнесменом Арноном Милченом, а также дела 2000, в котором замешан также издатель "Едиот Ахронот" Арнон (Нони) Мозес.

26 января радиостанция "Рещет Бет" сообщила, что юридический советник правительства Авихай Мандельбилт на данный момент не видит оснований для предъявления обвинений главе правительства по делу 1000 или делу 2000.

Напомним, что полиция также ведет расследование по делу 3000, касающемся покупки подводных лодок в Германии. На данный момент неясно, является ли Нетаниягу основным фигурантом по этому делу.