27 января 2017 г.
последняя новость: 18:14
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:14 Из-за бури в некоторых районах произошли перебои в электроснабжении
17:44 На следующую неделю назначен четвертый допрос Нетаниягу
17:14 Водитель машины скорой помощи: спасателей на место аварии под Ариэлем вызвали арабы
16:11 Похоронены жертвы аварии под Ариэлем
15:41 Террористы обстреляли израильский автомобиль, пострадавших нет
15:08 Пять человек получили травмы в результате аварии на шоссе№6
14:03 Армия сообщила о снижении количества терактов в 2016 году
13:14 В Димоне задержан ученик йешивы, положивший взрывное устройство в мусорный бак
13:04 Жертвой ДТП около Ариэля стал 23-летний Офир Рахманов
12:28 Министр Шакед: евреев убивают из-за антисемитизма, а не отсутствия мирного процесса
В Израиле

На следующую неделю назначен четвертый допрос Нетаниягу

время публикации: 17:44 | последнее обновление: 17:44 блог версия для печати фото
На следующую неделю назначен четвертый допрос Нетаниягу

На следующей неделе должен состояться четвертый допрос главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу. 27 января следователи допрашивали его более трех часов, отметила радиостанция "Решет Бет".

Допрос, проходивший в пятницу, касался дела 1000 - об отношениях Биньямина Нетаниягу с бизнесменом Арноном Милченом, а также дела 2000, в котором замешан также издатель "Едиот Ахронот" Арнон (Нони) Мозес.

26 января радиостанция "Рещет Бет" сообщила, что юридический советник правительства Авихай Мандельбилт на данный момент не видит оснований для предъявления обвинений главе правительства по делу 1000 или делу 2000.

Напомним, что полиция также ведет расследование по делу 3000, касающемся покупки подводных лодок в Германии. На данный момент неясно, является ли Нетаниягу основным фигурантом по этому делу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Следователи в третий раз допрашивают Биньямина Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2017 г.
"Решет Бет": Мандельблит не находит в "делах Нетаниягу" доказательств взяточничества и мошенничества
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
Нетаниягу 80 минут отвечал на вопросы депутатов Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
Депутат Давид Амсалем извинился перед бизнесменом Арноном Милченом







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017