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В Израиле

2-й Канал ИТВ: Милчен рассказал о дорогих подарках Нетаниягу

время публикации: 20:46 | последнее обновление: 20:46 блог версия для печати фото
2-й Канал ИТВ: Милчен рассказал о дорогих подарках Нетаниягу

Второй канал ИТВ заявил вечером 27 января, что бизнесмен Арнон Милчен в своих показаниях по так называемому делу 1000 заявил о регулярной передаче подарков супругам Нетаниягу.

Согласно данным Второго канала, Арнон Милчен постоянно дарил премьер-министру и его жене сигары, шампанское и драгоценности на сумму в сотни шекелей, причем такие подарки он делал только супругам Нетаниягу.

Милчен утверждает, что эти суммы для бизнесмена его уровня не могут считаться значительными. По его словам, чеки и квитанции сохранялись не как доказательство подарков, а в рамках ведения бухгалтерских счетов.

Бизнесмен подчеркнул также, что ничего не просил от Нетаниягу взамен, вдобавок, у него нет деловых интересов в Израиле.

Полицейские источники сообщили Второму каналу, что в рамках того же дела давали показания и другие бизнесмены, делавшие подарки семье Нетаниягу. Следователи полагают, что доказательная база позволяет предъявить обвинения главе правительства.

Вместе с тем, накануне радиостанция "Решет Бет" сообщила, что юридический советник правительства пока не видит оснований предъявлять обвинения премьер-министру.

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