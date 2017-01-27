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В Израиле

Жертвой ДТП около Ариэля стал 23-летний Офир Рахманов

время публикации: 13:04 | последнее обновление: 13:06 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 27 января 2017 года

После полудня в пятницу, 27 января, было разрешено к публикации имя второго погибшего в результате ДТП около Ариэля. Это 23-летний Офир Рахманов из Иерусалима, студент инженерного факультета Ариэльского университета.

Он будет похоронен на иерусалимском кладбище "Ар а-Менухот".

Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу автобус компании "Эгед Таавура", следовавший по 462-му маршруту из Иерусалима в Ариэль, пробил металлические заграждения, скатился под откос протяженностью около 100 метров и перевернулся.

В результате ДТП, происшедшего на трассе номер 60, рядом с поселением Маале Левона, расположенным примерно в 15 км к юго-западу от Ариэля, погибли двое мужчин, семь человек получили травмы. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие травмы.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" и добровольцы организации "Ихуд Ацала" оказали раненым первую помощь, после чего они были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, в медицинский центр "Шиба" (Тель а-Шомер) и в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме. Для эвакуации раненых были задействованы вертолеты и спасатели подразделения ЦАХАЛа 669.

Несколько пожарных расчетов, спасатели и специальные технические службы провели операцию по подъему автобуса.

Проводится расследование обстоятельств происшествия.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Автобус скатился под откос недалеко от Ариэля: есть погибшие и раненые







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Пятница, 27 января 2017 г.
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