Прогноз погоды на 27 января: холодно, дожди, снегопад в горах на севере, шторм

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 27 января, резко похолодает, ожидаются сильные дожди (временами с грозами), затопления в низинах, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот. Не исключен снегопад на вершинах Верхней Галилее. Ночью возможен снегопад в горных районах центра страны. Сильный ветер. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 2-7 градусов, в Тель-Авиве – 10-15, в Хайфе – 7-12, в Эйлате – 10-19. В Беэр-Шеве – 6-13, в Мицпе-Рамоне – 2-10, на побережье Мертвого моря – 11-19, в Ашкелоне – 10-15, в Ариэле – 3-9, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-14, на Голанских высотах – 3-10.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 350-750 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В субботу будет дождливо, холодно, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот и Верхней Галилеи, возможен снегопад и в горах центра страны. В воскресенье ожидаются слабые дожди, прохладно, ночью возможна изморозь в низинах. В понедельник – значительное повышение температуры, переменная облачность.