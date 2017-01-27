Министр Шакед: евреев убивают из-за антисемитизма, а не отсутствия мирного процесса

Министр юстиции Израиля Аелет Шакед сказала, что евреев убивают не из-за отчаяния палестинцев и отсутствия прогресса на мирном процессе, а в результате антисемитизма, антисионизма и подстрекательства к террору.

Выступая перед послами иностранных государств по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, министр юстиции сказала, что сегодня стало очевидно - Израиль не проблема, а ее решение.

Аелет Шакед призвала послов присоединиться к борьбе против подстрекательства, терроризма и расизма.

Министр сказала, что мир предпочитает не обращать внимание на причастность Ирана к геноциду в Сирии, но при этом раз за разом выступает с осуждением единственного государства на Ближнем Востоке, признающем ценность человеческой жизни.

По ее словам, это свидетельствует о двойных стандартах в мире и о нежелании международного сообщества бороться со злом.