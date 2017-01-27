27 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:45 Из-за снегопада закрыта дорога №864 на севере страны
21:12 В Акко столб упал на дом, один человек пострадал
21:00 Дорога №90 закрыта между Эйн-Геди и отелями Мертвого моря
20:46 2-й Канал ИТВ: Милчен рассказал о дорогих подарках Нетаниягу
19:04 В Ашдоде автомобиль врезался в упавшее дерево
18:27 Военные задержали араба, у которого при обыске был обнаружен нож
18:14 Из-за бури в некоторых районах произошли перебои в электроснабжении
17:44 На следующую неделю назначен четвертый допрос Нетаниягу
17:14 Водитель машины скорой помощи: спасателей на место аварии под Ариэлем вызвали арабы
16:11 Похоронены жертвы аварии под Ариэлем
В Израиле

Из-за снегопада закрыта дорога №864 на севере страны

время публикации: 21:45 | последнее обновление: 21:45 блог версия для печати фото
Из-за снегопада закрыта дорога №864 на севере страны
Из-за снегопада закрыта дорога №864 на севере страны

Вечером 27 января из-за снегопада и опасности оледенения дороги полицейские закрыли трассу №864 на участке от перекрестка Сахала в сторону Бейт-Джана.

Полицейские призывают водителей соблюдать максимальную осторожность на дорогах, особенно вблизи водоемов, избегать оледеневших или залитых водой дорог, тщательно соблюдать дистанцию до следующих впереди машин, не забывать включать фары, избегать внезапного торможения и принимать другие меры для предотвращения аварий.

В случае неисправности автомобиля полицейские рекомендуют включить аварийные огни, надеть светоотражающий жилет, установить треугольный предупреждающий знак, зайти за ограждение безопасности и позвонить в полицию по телефону 100.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
В Акко столб упал на дом, один человек пострадал
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Дорога №90 закрыта между Эйн-Геди и отелями Мертвого моря
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
В Ашдоде автомобиль врезался в упавшее дерево
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Из-за бури в некоторых районах произошли перебои в электроснабжении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
Зимний шторм в Израиле: уточненный прогноз на "снежный шаббат"







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017