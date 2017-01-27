Из-за снегопада закрыта дорога №864 на севере страны

Вечером 27 января из-за снегопада и опасности оледенения дороги полицейские закрыли трассу №864 на участке от перекрестка Сахала в сторону Бейт-Джана.

Полицейские призывают водителей соблюдать максимальную осторожность на дорогах, особенно вблизи водоемов, избегать оледеневших или залитых водой дорог, тщательно соблюдать дистанцию до следующих впереди машин, не забывать включать фары, избегать внезапного торможения и принимать другие меры для предотвращения аварий.

В случае неисправности автомобиля полицейские рекомендуют включить аварийные огни, надеть светоотражающий жилет, установить треугольный предупреждающий знак, зайти за ограждение безопасности и позвонить в полицию по телефону 100.