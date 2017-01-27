Следователи в третий раз допрашивают Биньямина Нетаниягу

27 января состоялся очередной допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Следователи подразделения "Лахав-433" прибыли в его иерусалимскую канцелярию, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Предположительно, допрос проводился в рамках так называемого дела 2000, к которому причастен также бизнесмен Арнон (Нони) Мозес, издатель газеты "Едиот Ахронот". Его тоже допрашивали следователи.

Биньямин Нетаниягу накануне написал на своей странице в социальной сети Facebook, что СМИ и политики, оказывая давление на юридического правительства с требованием предъявить обвинения премьер-министру по сути представляет собой попытку переворота.