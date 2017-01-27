27 января 2017 г.
последняя новость: 12:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:08 Следователи в третий раз допрашивают Биньямина Нетаниягу
10:22 Задержан подозреваемый в убийстве гражданина Эритреи
10:15 Либерман провел переговоры с новым министром обороны США
10:10 В больнице "Зив" умер ребенок, госпитализированный два дня назад
08:36 Зимний шторм в Израиле: уточненный прогноз на "снежный шаббат"
08:34 В Хайфе найдено тело молодого человека со следами насилия
07:57 Названо имя водителя автобуса, погибшего в результате ДТП около Ариэля
06:16 Прогноз погоды на 27 января: холодно, дожди, снегопад в горах на севере, шторм
02:31 Автобус скатился под откос недалеко от Ариэля: есть погибшие и раненые
22:35 В посольстве США в Тель-Авиве начался капитальный ремонт
В Израиле

Следователи в третий раз допрашивают Биньямина Нетаниягу

время публикации: 11:08 | последнее обновление: 11:08 блог версия для печати фото
Следователи в третий раз допрашивают Биньямина Нетаниягу

27 января состоялся очередной допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Следователи подразделения "Лахав-433" прибыли в его иерусалимскую канцелярию, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Предположительно, допрос проводился в рамках так называемого дела 2000, к которому причастен также бизнесмен Арнон (Нони) Мозес, издатель газеты "Едиот Ахронот". Его тоже допрашивали следователи.

Биньямин Нетаниягу накануне написал на своей странице в социальной сети Facebook, что СМИ и политики, оказывая давление на юридического правительства с требованием предъявить обвинения премьер-министру по сути представляет собой попытку переворота.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2017 г.
Биньямин Нетаниягу в Facebook: "Это попытка переворота"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2017 г.
"Решет Бет": Мандельблит не находит в "делах Нетаниягу" доказательств взяточничества и мошенничества
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
Нетаниягу 80 минут отвечал на вопросы депутатов Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
Расследования против Нетаниягу резко подняли "русский" рейтинг "Ликуда". Итоги опроса







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017