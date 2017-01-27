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В Израиле

Армия сообщила о снижении количества терактов в 2016 году

время публикации: 14:03 | последнее обновление: 14:10 блог версия для печати фото
Армия сообщила о снижении количества терактов в 2016 году

В течение 2016 года было отмечено резкое снижение общего количества террористических актов, еще сотни терактов были предотвращены. Об этом 26 января сообщил пресс-центр Центрального военного округа (ЦВО).

Сотрудники пресс-центра подчеркнули, что во второй половине 2016 года количество инцидентов с метанием камней было самым низким с 2007 года. Было также отмечено заметное снижение количества нарушений общественного порядка.

В отчете также сказано, что в 2016 году был зафиксирован 281 теракт в Иудее и Самарии, районе Иерусалима и примыкающих к сектору Газа районах. Для сравнения, согласно отчету Службы общей безопасности (ШАБАК), в 2015 году произошло более 430 терактов.

Сотрудники пресс-центра также отметили, что в течение 2016 года были задержаны 3369 подозреваемых в террористической деятельности – на 237 больше, чем в 2015 году. Также было конфисковано большое количество единиц оружия, что привело к его существенному подорожанию на "черном рынке" Иудеи и Самарии.



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