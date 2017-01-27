27 января 2017 г.
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В Израиле

Зимний шторм в Израиле: уточненный прогноз на "снежный шаббат"

время публикации: 08:36 | последнее обновление: 08:53 блог версия для печати фото
Снегопад в Мадждаль-Шамсе 9 января 2017 года
Тель-Авив. 27 января 2017 года
Снегопад в Гуш-Эционе. 26 января 2016 года

Утром в пятницу, 27 января, был уточнен метеорологический прогноз на выходные дни. Ожидаются снегопады, гололедица, проливные дожди, сильный ветер и морской шторм.

На горе Хермон снегопад возобновился еще в четверг вечером, усилился ночью и будет продолжаться в течение пятницы и субботы. В связи со снегопадом горный курорт Хермон в эти выходные закрыт.

На фоне резкого похолодания в течение ближайших суток ожидаются снегопады в других горных районах севера страны – на Голанских высотах и в Верхней Галилее снег выпадет в районах, находящихся на высоте от 700 метров над уровнем моря и выше. В ночь на субботу снегопады возможны и в горах центра страны, высота которых более 900 метров над уровнем моря (к таким районам, в частности, относятся иерусалимские кварталы Гило и Ар Хома, поселение Бейт Эль и некоторые другие).

Пока прогнозируется мокрый снег в некоторых районах Иерусалима в ночь на субботу, прогноза о возможном образовании устойчивого снежного покрова в столице не поступало. На официальном сайте мэрии Иерусалима в четверг было опубликовано сообщение, в котором сказано, что в шаббат будет бурная погода, однако о возможности выпадения снега не упоминается. В сообщении муниципалитета сказано, что мэрия готовится к буре в выходные дни: ожидаются сильный ветер, интенсивные дожди и низкая температура. Представитель мэрии Иерусалима заявил 26 января редакции NEWSru.co.il, что муниципалитет не располагает другими данными о прогнозе погоды на выходные дни.

Температура воздуха ночью на вершинах Голанских высот будет опускаться до -6 градусов по Цельсию, в Иерусалиме – до 2 градусов тепла. Синоптики предупреждают о возможном гололеде на дорогах Голанских высот, Галилеи, Самарии и в районе Иерусалима.

Зимний шторм будет сопровождаться проливными дождями, временами с грозами и градом. Велика вероятность затоплений в низинах.

Кроме того, ожидается сильный западный ветер. На побережье Средиземного моря средняя скорость ветра составит 50-60 км/ч, порывами – до 90-100 км/ч. Высота волн будет достигать 7-8 метров.

Снегопад на Голанах прекратится уже в воскресенье, 29 января. И, вероятно, с воскресенья, горный курорт Хермон вновь будет открыт для посетителей.

Сайты Pogoda.co.il и Meteo-tech.co.il сообщают, что на следующей неделе осадки не ожидаются. Будет малооблачно. Температура поднимется до среднесезонной.

Напомним, что предыдущий снегопад на Голанских высотах наблюдался 8-9 января, а ранее – в конце декабря. В Иерусалиме в этом зимнем сезоне снегопадов пока не было.

В прошлом зимнем сезоне интенсивный снегопад в горных районах севера и центра страны наблюдался 25-26 января 2016 года.

- Снежная буря в январе 2016 года. Фоторепортаж

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2017 г.
Метеобюро: в шаббат ожидается буря, возможен снегопад в Иерусалиме







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